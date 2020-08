Belen Rodriguez sfoggia l’anello del suo ex: ritorno di fiamma? (Di venerdì 21 agosto 2020) Questo articolo Belen Rodriguez sfoggia l’anello del suo ex: ritorno di fiamma? . Belen Rodriguez ha sfoggiato l’anello che le aveva regalato un suo ex fidanzato storico qualche tempo fa: perchè lo ha fatto? L’indizio che fa pensare. Belen Rodriguez quest’estate sta vivendo un vero e proprio cambiamento enorme all’interno della sua vita. Come sappiamo, infatti, il suo matrimonio con Stefano De Martino è finito e non sembra … Leggi su youmovies

Belen da infarto, l'ultima foto è spettacolare

Un'altra immagine da infarto con il lato b in primo piano. L'estate di Belen Rodriguez senza Stefano De Martino ma sempre con il figlio Santiago al seguito, è sempre più hot. Archiviato il flirt con l ...

