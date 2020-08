Belen Rodriguez e Antonio, la foto del bacio (Di venerdì 21 agosto 2020) Belen Rodriguez avrebbe già un nuovo fidanzato dopo il fugace flirt con l'imprenditore campano Gianmaria Antinolfi: il fortunato risponderebbe al nome di Antonio Spinalbese, un hairstylist di 25 anni.A pizzicare la presunta coppia è stato il settimanale Vero, che in copertina ha pubblicato la foto dei due intenti a baciarsi in un locale in centro a Milano. La Rodriguez quindi pare aver terminato le sue vacanze a Ibiza in compagnia del figlio Santiago e della sorella Cecilia. 21 agosto 2020 07:22. Leggi su blogo

ElisaDiGiacomo : Belen Rodriguez, sarebbe scattato il primo bacio con Antonio Spinalbanese - zazoomblog : Belen Rodriguez rispunta l’anello di Iannone: Antonino Spinalbese e Soleil Sorge restano a guardare? - #Belen… - fanpage : Nuovo flirt per Belen? - zazoomblog : Belén Rodriguez di nuovo raggiante: merito della nuova fiamma? - #Belén #Rodriguez #nuovo #raggiante: - tuttouomini : Chi è Antonino Spinalbese età lavoro e il bacio a Belen Rodriguez - -