Belen Rodriguez bacia Antonino Spinalbese: ecco chi è la sua nuova fiamma (Di venerdì 21 agosto 2020) La vita sentimentale di Belen Rodriguez è più appassionante di una soap opera spagnola. I colpi di scena, anche quelli più assurdi, non mancano mai e annoiarsi è praticamente impossibile. Dopo l’ennesima crisi con Stefano De Martino e una breve liaison con il manager Gianmaria Antinolfi, la showgirl argentina si accompagna a un nuovo aitante ometto. Trattasi di Antonino Spinalbese, che il settimanale Vero ha sbattuto in prima pagina con la foto di un bacio che i due si sono scambiati in una serata milanese. in riproduzione.... Dayane Mello appello a Belen Rodriguez: ‘Gianmaria Antinolfi frequentava me ... Leggi su tvzap.kataweb

