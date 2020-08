Belen risponde con una persiana e l’anello di Iannone al bacio del suo nuovo amore (Foto) (Di venerdì 21 agosto 2020) La mano di Belen appoggiata alla persiana americana, l’anello di Andrea Iannone ben visibile agli esperti che seguono sempre le sue vicende in amore e quel raggio di sole; tutto in una Foto ma cosà avrà voluto dire la Rodriguez? Che sia la sua risposta a chi ha messo in copertina il presunto bacio appassionato con l’hairstylist Antonino? Che sia un volere dire continuate pure a parlare che a me interessa davvero ben poco? E’ molto probabile ma intanto Belen Rodriguez che conosce benissimo il mondo del gossip ha dato modo di parlare anche di altro, di un altro. L’anello o gli anelli di Andrea Iannone sono al suo dito anulare, il sinistro. I follower si chiedono il perché di quella Foto, di ... Leggi su ultimenotizieflash

OnePinker : Ma chi se ne frega...???? - infoitcultura : Stefano De Martino prova a riconquistare Belen Rodriguez: lei risponde su Instagram - ZioF1g4 : @CriticoMilanist @NicoSchira questo non risponde manco se gli viene sotto belen a commentare - FabioQuellaltro : @matteozenatti Versione alpha... No be... Chiamo te e mi risponde Belen ad andare bene!!! ?? Ti chiamo -