Belen e Antonino, primo colpo di scena: dopo il bacio, spunta questa roba | Video (Di venerdì 21 agosto 2020) Lui. Lei (Belen). L'altro. Un terremoto in casa Rodriguez, che adesso sfoggia l'anello di Iannone. Ma che succede? Belen, in vacanza alle Baleari, è protagonista di una mossa inaspettata e incomprensibile. Come mai mette al dito questo anello? Interrogativo lecito, visto che la Rodriguez da poco è stata “pizzicata” con Antonino, hairstylist milanese. I due, a quanto pare, hanno un flirt. Eppure, poche settimane fa, era stata fotografata a Capri con l'imprenditore Gianmaria Antinolfi dopo il naufragio con il suo ex marito, De Martino. Corre il tempo ed è un vero caos: per quale motivo la Rodriguez indossa quell'anello regalato da Iannone ai tempi della loro storia? Era il 2017. Altri tempi, sicuramente. Ma sembra che sia cambiato poco perché lei ... Leggi su liberoquotidiano

infoitcultura : Belen Rodriguez, rispunta l’anello di Iannone: Antonino Spinalbese e Soleil Sorge restano a guardare? - blogtivvu : Belen Rodriguez: “li sceglie tutti uguali?”, Antonino Spinalbese come Stefano De Martino.? ?????? Scopri perché nel… - blogtivvu : Belen Rodriguez: “li sceglie tutti uguali?”, Antonino Spinalbese come Stefano De Martino, gli stessi tatuaggi sulla… - infoitcultura : Belen Rodriguez beccata con Antonino Spinalbese. Tra loro scatta il bacio - infoitcultura : Antonino Spinalbese, chi è l’hair stylist che ha baciato Belen -