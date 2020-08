Beautiful, news USA: COURTNEY HOPE (ex Sally) passa a Febbre d’amore (Di venerdì 21 agosto 2020) Neanche il tempo di annunciare il termine della sua permanenza a Beautiful che COURTNEY HOPE sembra già aver trovato un nuovo promettente ingaggio. L’uscita di scena di Sally Spectra è arrivata come una svolta inaspettata per la sua interprete, grata in ogni caso per i tre anni trascorsi nella soap opera.Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di sabato 22 agosto 2020Ma la perdita per lo show di Brad Bell è, invece, un’opportunità per la compagna di palinsesto sul canale CBS, ovvero Febbre D’Amore. Febbre d’amore: COURTNEY HOPE annuncia via social la sua entrata nella soap La soap più vista degli USA – che è di proprietà della Sony – aggiungerà al cast ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni Passaggio tra soap, peccato che noi italiani non lo vedremo... - ciaokpop : Leggete il nuovo articolo: 'I DONGKIZ tornano con “Beautiful”' - marynista : That’s amore! 5 best Riva boats: Riva Aquarama, Riva Aquariva, Riva Tritone Special Cadillac, Riva 110 Dolce Vita,… - rockolpoprock : Oliver Tree, il cavallo pazzo da milioni di stream che si è ribellato ai suoi discografici e ha annunciato il ritir… - tweetnewsit : Beautiful, trame Usa: Ridge licenzia Zoe e Xander per lo scambio delle culle #twittamibeautiful -