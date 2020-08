Bassetti: “Stop allarmismi, non c’è un’emergenza sanitaria ospedaliera” (Di venerdì 21 agosto 2020) Roma, 21 ago – “Stiamo esagerando con gli allarmismi, bisogna guardare i numeri con senso medico prima che critico”. Così Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, a Omnibus su La7 prova di nuovo a spegnere gli strilloni che accrescono un panico ingiustificato. Come spieghiamo oggi in un apposito articolo, è infatti fondamentale osservarli bene i numeri. Perché il dato secco sui nuovi positivi non spiega nulla e in Italia non c’è alcuna emergenza sanitaria ospedaliera. Situazione rovesciata “Abbiamo circa 16.000 contagiati attivi in questo momento, circa 800 persone con sintomi e 60 in terapia intensiva. Mi pare evidente – dice infatti Bassetti – che rispetto a marzo e aprile, quando i ... Leggi su ilprimatonazionale

