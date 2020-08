Basket, Serie A: il calendario della stagione 2020/21 (Di venerdì 21 agosto 2020) La Lega Basket Serie A comunica il calendario completo della Regular Season della LBA Serie A 2020/21 che vedrà al via 16 squadre. Il primo turno si disputerà domenica 27 settembre: spicca la sfida tra Umana Reyer Venezia e Happy Casa Brindisi, cje ha assegnato l’ultimo trofeo della scorsa stagione, la Coppa Italia Nel weekend precedente, venerdì 18 e sabato 19 settembre, è invece in programma alla Virtus Arena Segafredo di Bologna la Final Four che assegnerà la Supercoppa del Centenario LBA tra le prime classificate dei 4 gironi elimimatori. Il girone d’andata che qualifichera’ le prime ottp formazioni alla Final Eight di Coppa Italia, in programma da giovedì 11 ... Leggi su sport.periodicodaily

periodicodaily : Basket, Serie A: il calendario della stagione 2020/21 - sportface2016 : #NBAPlayoffs #Lakers e #Bucks stravincono, raddrizzando le rispettive serie sull'1-1. #Houston va sul 2-0 contro… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket: Nba, Dallas pareggia la serie, Boston domina i Sixers - susydigennaro : RT @napolimagazine: Basket: Nba, Dallas pareggia la serie, Boston domina i Sixers - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket: Nba, Dallas pareggia la serie, Boston domina i Sixers -