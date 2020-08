Basket, Petrucci avvisa: “Senza spettatori questo sport non avrà futuro” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Se la pallacanestro non potrà riprendere con un numero minimo di spettatori, la sanificazione e tutte le certificazioni del caso, non avrà né presente né futuro“. A lanciare l’allarme è Giovanni Petrucci, presidente della Fip, intervistato dai microfoni del Corriere dello sport. “La Fip, la sua commissione scientifica e la Lega hanno fatto le loro richieste, perché alcune regioni sono disponibili a far disputare le partite con un numero di spettatori limitato, in proporzione alla capienza degli impianti – ha spiegato Petrucci -. Ma oggi voglio fare una domanda: se il Comitato Tecnico Scientifico risponde attraverso gli organismi deputati sempre con un semplice no, perché non dà mai una motivazione?“. E ancora: ... Leggi su sportface

andreapietroVDM : Io ogni volta che parla Petrucci sul mondo del basket ho i brividi. Ma non poteva essere gestito da uno che aveva u… - sportface2016 : #Basket | #Petrucci avvisa: 'Senza spettatori questo sport non avrà futuro' - RaiSport : #Petrucci avverte: 'Senza pubblico nessun futuro per il #basket' ?? Il #Presidente della #Fip: 'Gli sforzi che si st… - marcopicchi : RT @BasketItalyit: #Petrucci: “Senza un numero minimo di spettatori, il #basket non avrà presente e futuro” - Italpress : Petrucci avverte “Senza pubblico il basket non ha un futuro” -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Petrucci Gianni Petrucci: Senza un certo numero di spettatori il basket non avrà presente e futuro Sportando Petrucci avverte "Senza pubblico il basket non avrà un futuro"

Il presidente della Fip: "Sforzi sovrumani dai nostri imprenditori" ROMA (ITALPRESS) - "La Fip, la sua commissione scientifica e la Lega hanno fatto le loro richieste, perché alcune regioni sono dispo ...

Petrucci avverte: "Senza pubblico nessun futuro per il basket"

"La Fip, la sua commissione scientifica e la Lega hanno fatto le loro richieste, perche' alcune regioni sono disponibili a far disputare le partite con un numero di spettatori limitato, in proporzione ...

Il presidente della Fip: "Sforzi sovrumani dai nostri imprenditori" ROMA (ITALPRESS) - "La Fip, la sua commissione scientifica e la Lega hanno fatto le loro richieste, perché alcune regioni sono dispo ..."La Fip, la sua commissione scientifica e la Lega hanno fatto le loro richieste, perche' alcune regioni sono disponibili a far disputare le partite con un numero di spettatori limitato, in proporzione ...