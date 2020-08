Basket, nuovo ribaltone normativo Le novità di Federazione e Lega in A2 (Di venerdì 21 agosto 2020) FederBasket e Lega non si smentiscono quanto a innovazioni sconcertanti. L’ultima, di questi giorni, la decisione di scomporre il campionato di serie A2 (incluse Bergamo e Treviglio) in tre distinti periodi. Leggi su ecodibergamo

Basket, nuovo ribaltone normativo Le novità di Federazione e Lega in A2

Federbasket e Lega non si smentiscono quanto a innovazioni sconcertanti. L’ultima, di questi giorni, la decisione di scomporre il campionato di serie A2 (incluse Bergamo e Treviglio) in tre distinti p ...

Basket, playoff Nba: Houston allunga sui Thunder, Lakers e Bucks pareggiano la serie

ROMA – Dopo il bis di Miami che ieri sera ha vinto anche gara 2 (109 a 100) contro i Pacers portandosi sul 2-0 nella serie grazie ai 24 punti di Duncan Robinson e alle doppie cifre di Dragic (20), But ...

