Basic, trama e trailer del film in onda sabato 22 agosto su Iris (Di venerdì 21 agosto 2020) Basic, il film in onda sabato 22 agosto alle 21:15 su Iris. trama e trailer del film. sabato 22 agosto 2020, su Iris andrà in onda il film “Basic” parte del ciclo “Serial Thriller” in onda ogni sabato sera, dedicato alle pellicole di genere piene di mistero e suspance. Il film è diretto da John McTiernan, con John Travolta e Samuel L. Jackson nei panni dei protagonisti. L’appuntamento con il film è alle 21:15 circa su Iris. Il film è uscito al cinema nel 2003, incassando poco ... Leggi su dituttounpop

Ultime Notizie dalla rete : Basic trama Basic, trama e trailer del film in onda sabato 22 agosto su Iris Dituttounpop Basic, trama e trailer del film in onda sabato 22 agosto su Iris

Basic, il film in onda sabato 22 agosto alle 21:15 su IRIS. Trama e trailer del film. Sabato 22 agosto 2020, su Iris andrà in onda il film “Basic” parte del ciclo “Serial Thriller” in onda ogni sabato ...

Stasera in tv 8 agosto, in seconda serata su Iris il film Basic Instinct 2 con Sharon Stone. La trama

Basic Instinct 2 è il film in programma stasera in tv 8 agosto su Iris a partire dalle ore 23.25. Realizzato nel 2006 tra Regno Unito, Irlanda e Germania, è un thriller che vede alla regia Michael Cat ...

Basic, il film in onda sabato 22 agosto alle 21:15 su IRIS. Trama e trailer del film. Sabato 22 agosto 2020, su Iris andrà in onda il film “Basic” parte del ciclo “Serial Thriller” in onda ogni sabato ...Basic Instinct 2 è il film in programma stasera in tv 8 agosto su Iris a partire dalle ore 23.25. Realizzato nel 2006 tra Regno Unito, Irlanda e Germania, è un thriller che vede alla regia Michael Cat ...