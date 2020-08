Barcellona, Schreuder e Larsson nello staff di Koeman (Di venerdì 21 agosto 2020) ANSA, - MADRID, 21 AGO - L'olandese Alfred Schreuder e lo svedese Henrik Larsson sono entrati a far parte dello staff di Ronald Koeman, che allenerà il Barcellona per i prossimi due anni. Lo ha ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Schreuder Barcellona, Schreuder e Larsson nello staff di Koeman - Calcio Agenzia ANSA Mercato estero: Koeman soffia Depay al Milan? L'ex Larsson entra nello staff. Zidane si promette alla Francia

Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, 21 agosto 2020. Secondo la radio catalana RAC1, una delle ri ...

(ANSA) - MADRID, 21 AGO - L'olandese Alfred Schreuder e lo svedese Henrik Larsson sono entrati a far parte dello staff di Ronald Koeman, che allenerà il Barcellona per i prossimi due anni. Lo ha annun ...

