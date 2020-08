Barcellona, Koeman: “De Jong e Griezmann cambieranno posizione” (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Barcellona cambia configurazione. Il tecnico Koeman prevede infatti di trasferire De Jong come perno di centrocampo, come anticipato il giorno della presentazione. “Il piano è quello di iniziare a giocare con Frenkie de Jong nella posizione in cui ha giocato per l’Ajax e gioca anche per la squadra nazionale” ha spiegato Koeman. “Ricordo che ho assistito a una partita del Barcellona e l’ho visto giocare in una posizione e ho pensato tra me e me: ‘Non lo metterei mai lì’” ha aggiunto il tecnico olandese. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il nuovo tecnico del Barça sostiene che “si spendono molti soldi per un giovane giocatore e devi trovargli la giusta posizione per la sua migliore ... Leggi su sportface

