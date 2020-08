Bannon si difende: “Arrestato per fermare la costruzione del muro” con il Messico (Di venerdì 21 agosto 2020) Steve Bannon, 66 anni, ha detto che l’inchiesta che ha portato al suo arresto è “politicamente motivata”. Dichiaratosi non colpevole di fronte ai giudici, ai giornalisti che lo aspettavano fuori dal tribunale di New York ha dichiarato che l’indagine “è un intero fiasco per fermare la gente che vuole costruire il muro” al confine con il Messico. Bannon è stato rilasciato dopo esser stata fissata una cauzione da cinque milioni di dollari, di cui dovrà versare 1.7 milioni. Leggi anche: Steve Bannon è stato arrestato per frode Le accuse L’ex stratega di Donald Trump è stato accusato ieri di essersi ‘intascato’ centinaia di migliaia di dollari ottenuti dalla campagna online We build the wall, una raccolta fondi ... Leggi su italiasera

