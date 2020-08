Bannon rilasciato su cauzione si difende: “Mio arresto per fermare costruzione muro” (Di venerdì 21 agosto 2020) New York, 21 ago – “Questo fiasco totale è per fermare la gente che vuole costruire il muro” sul confine con il Messico. Così Steve Bannon, all’uscita del tribunale di New York si difende dalle accuse e passa al contrattacco puntando il dito contro il suo arresto per frode. L’ex consigliere di Donald Trump non ha dubbi: si tratta di un attacco politico, visto l’orientamento dem di chi indaga contro di lui. Ieri Bannon è stato arrestato con l’accusa di frode e appropriazione indebita: avrebbe sottratto soldi della raccolta fondi destinata appunto a finanziare il muro anti-clandestini lungo la frontiera meridionale degli Stati Uniti. L’iniziativa We Build the Wall secondo gli inquirenti avrebbe permesso di raccogliere circa 25 ... Leggi su ilprimatonazionale

