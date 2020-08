Bannon beccato mentre lucrava sui migranti. Il controverso ideologo di Trump, Salvini e Meloni è accusato di aver frodato migliaia di finanziatori (Di venerdì 21 agosto 2020) Il guru del sovranismo internazionale che fa la fine di un comune mariuolo, arrestato con l’accusa di frode. Stephen (Steve) Bannon, l’ex controverso stratega di Donald Trump è accusato di frode dalle autorità di New York, insieme ad altre tre persone, nell’ambito della campagna online di raccolta fondi “We Build The Wall”. Secondo le autorità di New York, hanno frodato centinaia di migliaia di finanziatori capitalizzando sul loro interesse a finanziare la costruzione del muro al confine con il Messico e sotto la falsa pretesa che i fondi sarebbero stati spesi per la costruzione. Ma non solo. Oltre a mentire ai finanziatori della campagna di raccolta fondi, li avrebbero truffati nascondendo l’uso ... Leggi su lanotiziagiornale

serpicofra : ??? LA PRIMA PAGINA DE LA NOTIZIA Arrestato #Bannon il guru perfetto dei sovranisti beccato a lucrare sui migranti [… - GiacumboRomeo : RT @EugenioCardi: La differenza tra Italia ed USA: quello lì a sinistra, beccato con le mani nel sacco, è stato immediatamente schiaffato i… - Minutza2 : RT @utini19: Un ladruncolo da strapazzo, già beccato , come Steve Bannon con chi poteva avere contatti in Italia se non con Salvini e Melon… - utini19 : Un ladruncolo da strapazzo, già beccato , come Steve Bannon con chi poteva avere contatti in Italia se non con Salv… - charles_lambert : RT @EugenioCardi: La differenza tra Italia ed USA: quello lì a sinistra, beccato con le mani nel sacco, è stato immediatamente schiaffato i… -

