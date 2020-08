Banchero ha scelto Duke. L'azzurrino a scuola da Coach K (Di venerdì 21 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Il prospetto della O'Dea High School di Seattle con passaporto italiano dall'anno prossimo sarà un Blue Devils. L'azzurro ha scelto Duke (e una leggenda delle panchine come Mike Krzyzewski) preferendo ...Paolo, nato a Seattle ma con passaporto italiano, la prossima stagione giocherà con i Blue Devils del mitico tecnico Krzyzewski. In attesa di debuttare in Nazionale Paolo Banchero va al diavolo. Anzi, ...