‘Ballando Con Le Stelle’, ufficializzate le coppie che si sfideranno nella nuova edizione! (Di venerdì 21 agosto 2020) Prenderà il via il prossimo 12 settembre la nuova edizione di Ballando Con le Stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. A pochissimi istanti fa risale l’ufficializzazione – attraverso il profilo Instagram del programma – del cast di “improvvisati ballerini” che gareggeranno in coppia con i professionisti di questa 15esima edizione: Barbara Bouchet ballerà con Stefano Oradei, Lina Sastri gareggerà insieme a Simone di Pasquale, Rosalinda Celentano sarà in coppia con Samuel Peron, Vittoria Schisano danzerà con Marco De Angelis, Elisa Isoardi sarà con Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini si metterà in gioco insieme a Mykael Fonts, Tullio Solenghi invece con Maria Ermachkova, Ninetto Davoli sarà protagonista insieme a Ornella Boccafoschi, Paolo ... Leggi su isaechia

CdGherardesca : Con la divina @milly_carlucci. Stiamo partendo con gli allenamenti per @Ballando_Rai ???? - gabrieppe5stars : RT @sonia172505: La Chirico è disperata perché non può sgambettare in discoteca Qualcuno le dia una mano a farsene una ragione, se non vog… - pippo_boni : @sonia172505 ...BALLANDO CON LE STALLE... - zazoomblog : Ballando con le Stelle svelato il cast: ecco tutte le coppie in gara. Cè anche lex di Diletta Leotta -… - pierademarca : RT @CdGherardesca: Con la divina @milly_carlucci. Stiamo partendo con gli allenamenti per @Ballando_Rai ???? -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ballando Con I giochi che vorremmo rivedere della SEGA Retrogaming History