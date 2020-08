Azzolina sui tamponi a scuola: «Li faremo alla velocità della luce» (Di venerdì 21 agosto 2020) La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è intervenuta durante il programma In Onda su La7 per rilasciare alcune anticipazioni sul protocollo per la riapertura delle scuola. Durante la trasmissioni, la ministra ha anche risposto alle accuse del leader della Lega Matteo Salvini, che ha recentemente accusato il governo di voler trasformare la scuola in un “lager”. In vista dall’imminente riapertura, nelle scorse settimane, non sono mancate le polemiche, i dubbi e le tensioni, sia tra il Comitato tecnico scientifico e l’esecutivo ma anche tra i dirigenti scolastici e il governo. La ministra ha sottolineato che la riapertura delle scuola è la vera rinascita del paese: «faremo tamponi alla ... Leggi su giornalettismo

