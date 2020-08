Azzolina sicura: «La scuola riaprirà nonostante i “sabotatori”» (Di venerdì 21 agosto 2020) Il ministro dell’Istruzione lo garantisce: le scuole riapriranno dal primo giorno di settembre, per chi deve recuperare, e dal 14, per tutti gli altri. Ma, puntualizza Lucia Azzolina, bisogna «remare tutti nella stessa direzione», perché al momento è in atto «un sabotaggio da parte di chi non vuole che ripartano». Lo aveva detto anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che aveva parlato di «inaccettabile ricatto del sindacato che minaccia di paralizzare la ripresa scolastica». Leggi su vanityfair

