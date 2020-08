Azzolina rassicura: “Gli studenti in aula a settembre, si remi tutti nella stessa direzione. Nei sindacati c’è qualcuno che sta sabotando” (Di venerdì 21 agosto 2020) Le scuole riapriranno a settembre nonostante “sia in atto un sabotaggio da parte di chi non vuole che ripartano”, ovvero pezzi di sindacato. E sullo sfondo il concorso con prova selettiva. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, in un’intervista a La Repubblica, torna a rassicurare sulla ripresa in presenza delle lezioni al via del nuovo anno scolastico, pur ammettendo che i dirigenti scolastici, in situazioni particolari, potranno “la didattica a distanza per alcuni gruppi” ma solo nelle scuole superiori. Ma il messaggio principale è per chi protesta: quello che serve in questo momento è che “si prenda a remare tutti nella stessa direzione”, spiega. Anche perché sostiene a tre settimane dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano

