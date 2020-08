“Azzolina è confusa, fa slogan. Sui sindacati parole da irresponsabile”. L’ex ministra Valeria Fedeli: “Governo rischia la crisi sulla scuola” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Le parole usate dalla ministra Lucia Azzolina nell’intervista a Repubblica sono da irresponsabile. sulla partita della scuola si rischia di far cadere il governo“. A puntare il dito contro l’inquilina di viale Trastevere che stamattina ha parlato di “sabotatori” nel sindacato è, in teoria, una sua alleata in maggioranza: Valeria Fedeli, ex sindacalista ed ex ministra dell’Istruzione in quota Pd dal 12 dicembre 2016 al 31 maggio 2018. Contestata da molti, derisa in passato per la questione del titolo di studio (aveva dichiarato di aver conseguito il diploma di laurea in Scienze sociali presso la Scuola per assistenti sociali di Milano nonostante si trattasse di un diploma, poi equiparato) e decisa nell’usare a tutti ... Leggi su ilfattoquotidiano

