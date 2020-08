Avvelenamento Navalny: volo dalla Germania per salvarlo (Di venerdì 21 agosto 2020) Un volo con partenza dalla Germania e arrivo in Siberia per cercare di salvare Alexei Navalny, il leader del partito d’opposizione in Russia. Nelle prime ore di stamani un aereo-ambulanza è decollato dalla Germania con destinazione Siberia. Un volo messo in atto per cercare di soccorrere e salvare il leader del partito d’opposizione in Russia, Alexei Navalny. L’uomo continua a combattere tra la via e la morte e la nazione tedesca ha deciso di dare il proprio contributo. Il volo ha staccato le ruote dal terreno esattamente alle 3.11 della notte, dalla città bavarese di Norimberga. Una volta prelevato, Navalny tornerebbe da subito in Germania. Ad attenderlo ... Leggi su bloglive

