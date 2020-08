Aviar R67, la Mustang elettrica su base Tesla che viene dalla Russia – FOTO (Di venerdì 21 agosto 2020) La Aviar R67 è un contrasto su ruote, potenzialmente fra i più grandi tra quelli incisi negli annali dell’automobilismo. Un’auto che sposa fedelmente l’estetica della Ford Mustang del 1967 e la unisce a una meccanica 100% elettrica. Qualcosa che per gli appassionati è pura blasfemia. In primis perché la Mustang, che è anche stata la prima “pony car” della storia – cioè le auto yankee che uniscono dimensioni relativamente compatte a un motore molto potente – è nata in un’epoca fieramente votata alla causa di bielle e pistoni, di cui rappresenta uno fra i più genuini prodotti. E, poi, perché a voler trasformare radicalmente lo spirito di una delle automobili americane più iconiche è una ... Leggi su ilfattoquotidiano

Aviar R67 è il connubio perfetto tra l'ormai iconica Mustang degli anni '60 e la recente Tesla Model S. Il risultato è un'automobile dall'aspetto di altri tempi ma elettrica e con prestazioni elevate

Aviar R67 è la prima Electric Muscle Car dell'azienda russa Aviar Motors. E' una vettura, la Aviar R67, costruita sul pianale della Tesla Model S su cui è stata montata una carrozzeria in fibra di ca

