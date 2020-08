"Aveva preso 5 o 6 pillole". Viviana, nuovi dettagli sull'istinto suicida: cos'è successo prima della tragedia (Di venerdì 21 agosto 2020) Viviana Parisi Aveva tentato il suicidio a giugno scorso. L'indiscrezione del Corriere della Sera ha trovato la parziale conferma di Mariella Mondello, la sorella del marito della dj 43enne ritrovata morta assieme al figlio Gioele nei boschi di Caronia. “Ai primi di giugno Aveva chiamato Daniele dicendo che si sentiva male perché Aveva ingerito cinque o sei pillole”, è la ricostruzione della cognata di Viviana, che poi aggiunge: “Il marito la portò subito al policlinico di Messina, dove le venne fatta una flebo, ma non sappiamo con certezza se è stato un tentativo di suicidio”. Cos'è successo dopo? ... Leggi su liberoquotidiano

