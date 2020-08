Attori della saga di James Bond che odiano 007 (Di venerdì 21 agosto 2020) Interpretare un personaggio iconico può essere un incubo. Pochi Attori lo sanno , i pochi fortunati che arrivano a incarnare un'icona classica come James Bond , che nel corso della sua storia è stato interpretato da un totale di sei individui: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig , e anche se all'inizio sembravano tutti felici di essere nel franchise, non tutti alla fine hanno mostrato di avere bei ricordi dell'esperienza. La maggior parte degli Attori che hanno interpretato 007 hanno poi parlato in qualche modo male del personaggio o della loro esperienza. Sembra che tutto sia luccicante e dorato, ma dietro le quinte si avverte molto dramma. Sean Connery «Ne ho fin sopra i capelli dell'intera faccenda di ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : Attori della Attori della saga di James Bond che odiano 007 GQ Italia Pronta la serie web che racconta Marina di Pisa “oltre” i tramonti e i gelati

Lunedì 24 agosto al campo sportivo la presentazione del lavoro che ha coinvolto in tutto 64 attori/non attori tutti del posto MARINA DI PISA. Il Covid non li ha fermati. Certo ha complicato un po’ le ...

Almanacco del 21 Agosto

E’ il 234° giorno dell’anno, 34ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 132 giorni. Furto della Gioconda al Louvre: Tutto è pronto per il furto del secolo. Vincenzo Peruggia – 30enne decoratore, origin ...

