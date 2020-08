Atletica, Leonardo Fabbri in pedana a Palmanova. Scotti sui 200 a Piacenza (Di venerdì 21 agosto 2020) Fine settimana ricco di impegni per l’Atletica italiana, a pochi giorni dagli Assoluti in programma a Padova dal 28 al 30 agosto. Nel meeting friulano di Palmanova spicca la presenza di Leonardo Fabbri, che torna in pedana nel peso pochi giorni dopo il 20.83 di Bydgoszcz (Polonia) dove il fiorentino dell’Aeronautica Militare si è misurato con i più grandi d’Europa della specialità. Per lui l’obiettivo è di confermarsi sopra i 21 metri, ampiamente superati in stagione. Da segnalare al femminile la presenza di Chiara Rosa, autentica veterana che a Padova andrà poi a caccia del 27esimo titolo Assoluto in carriera. Non solo Palmanova però, perchè nel weekend vanno in scena anche i Campionati Regionali di Emilia-Romagna ... Leggi su sportface

In una straordinaria giornata di sport dal grande valore simbolico è stato celebrato ieri il 60° anniversario del passaggio della Fiamma Olimpica da Messina e nei comuni jonici, il clou della serie di ...

Risultati di rilievo per la Virtus Lucca di atletica leggera al meeting di Firenze, valido per l’assegnazione dei titoli toscani "Assoluti" e "Promesse". Partiamo proprio da questi e dalla maglia di c ...

