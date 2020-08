Atletica, Campionati Assoluti: il Comitato Organizzatore ha disposto l’apertura al pubblico della tribuna Nord (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Comitato Organizzatore dei Campionati Italiani Assoluti di Atletica leggera, in programma dal 28 al 30 agosto allo stadio Colbachini di Padova, ha permesso l’apertura al pubblico della tribuna Nord, quella opposta al rettilineo di arrivo. Potranno accedervi fino a un massimo di 500 persone, in seguito all’ordinanza regionale del 13 agosto 2020. L’ingresso sarà consentito tramite l’acquisto di un biglietto giornaliero. Leggi su sportface

Agenzia ANSA

