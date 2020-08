Assassinio sul Nilo: le reazioni di Gal Gadot e del cast al trailer del film (Di venerdì 21 agosto 2020) Dopo che è stato pubblicato il primo trailer di Assassinio sul Nilo in uscita nel 2020, diversi membri del cast, tra cui Gal Gadot, lo hanno commentato sui loro profili social. Stavolta il detective belga Hercule Poirot si sposta sul Nilo e porta con sé in questo nuovo giallo altre star di serie A, tra cui Gal Gadot. L'attrice ha condiviso il trailer del nuovo film Assassinio sul Nilo, in arrivo nel 2020, e insieme agli altri illustri colleghi, ha lasciato anche qualche commento. La versione di Kenneth Branagh di Hercule Poirot, il famoso detective belga dell'autrice Agatha Christie, tornerà presto sul grande schermo per un nuovo caso. Dopo Assassinio sull'Orient ... Leggi su movieplayer

dukana2 : RT @dukana2: @GiulioSiamoNoi @giffonifilmfest @ClaudioGubitosi @PaolaDeffendi Povero #GiulioRegeni ....la verità sul suo assassinio è nasco… - cocchi2a : RT @dukana2: @GiulioSiamoNoi @giffonifilmfest @ClaudioGubitosi @PaolaDeffendi Povero #GiulioRegeni ....la verità sul suo assassinio è nasco… - franco_dimuro : RT @dukana2: @GiulioSiamoNoi @giffonifilmfest @ClaudioGubitosi @PaolaDeffendi Povero #GiulioRegeni ....la verità sul suo assassinio è nasco… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Assassinio sul Nilo: le reazioni di Gal Gadot e del cast al trailer del film - emi75red : RT @dukana2: @GiulioSiamoNoi @giffonifilmfest @ClaudioGubitosi @PaolaDeffendi Povero #GiulioRegeni ....la verità sul suo assassinio è nasco… -