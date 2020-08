Ascolti TV | Giovedì 20 Agosto 2020. Terence Hill 14.4%, Zelig 11.7%. Playoff Serie B al 7.8% (Di venerdì 21 agosto 2020) Zelig Nella serata di ieri, giovedì 20 Agosto 2020, su Rai1 L’uomo che cavalcava nel buio in replica ha conquistato 2.195.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Canale 5 la replica di Zelig ha raccolto davanti al video 1.885.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Rai2 il play off di Serie B Spezia vs Frosinone ha interessato 1.311.000 spettatori pari al 7.8% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 1.108.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 la Serie Hudson & Rex ha raccolto davanti al video 775.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%. Su Rete4 L’ultimo boy scout – Missione Sopravvivere totalizza un a.m. di 593.000 spettatori con il 3.8% di share. Su La7 In Onda Focus segna 960.000 spettatori e il 5.4%. A seguire La Grande Scommessa ha ... Leggi su davidemaggio

