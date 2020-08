Arriva nelle librerie e nelle fumetterie italiane dal 27 agosto il terzo episodio di K-11 di Matteo Casali. (Di venerdì 21 agosto 2020) Sergio Bonelli Editore presenta K-11. VOLUME terzo. Dal 27 agosto in libreria e fumetteria il nuovo episodio della serie di Matteo Casali Disegnato da Andrea Accardi e con la copertina di Emiliano Mammucari, il volume ci mostra come il capitano Gavril Voidanov, a capo dell’equipe scientifica della base di Kransojarsk-11, cominci a dubitare del prodotto operato, mentre Bahzen affronta la condizione di malato terminale, conseguenza dei test cui è stato sottoposto. Karl, invece, mosso da nuove certezze sulla natura della sua mutazione, è pronto a fare qualunque cosa per la donna che ama. Ambientata nell’ultimo periodo del secondo conflitto mondiale, la saga di K-11 vede protagonista un giovane soldato che accetta di partecipare a un pericoloso ... Leggi su quotidianpost

Tg1Raiofficial : I @BTS_twt nei cinema italiani. Dal 10 al 13 settembre arriva nelle sale #BREAKTHESILENCE_THEMOVIE, il film dedicat… - istsupsan : Non è vero che in caso di ??sintomi compatibili ?? con #Covid19 non sarà possibile ai genitori prendere i figli a scu… - QuotidianPost : Arriva nelle librerie e nelle fumetterie italiane dal 27 agosto il terzo episodio di K-11 di Matteo Casali.… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @francescatotolo: Sono 44 i nuovi casi di #COVID19 registrati in #Sicilia nelle ultime 24 ore: fra questi 7 sono #migranti (16%). 'Il vi… - Whatsername__93 : @StelleSalenti Una media di 7k al giorno (1 luglio - 15 agosto) soltanto a chi arriva dall’estero. A cui aggiungere… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva nelle 'Il grande passo' arriva nelle sale a Cinemazero e Visionario Il Friuli Il libano sta soffocando

Non erano bastati 15 anni di guerra civile, la povertà, le divisioni confessionali del Paese a martoriare il Libano. L’esplosione terrificante del 4 agosto ha inferto un colpo mortale ad un Paese che ...

Sulmona: emergenza sanitaria, Lega e Pd chiedono di sospendere tutti gli eventi

Sulmona, 21 agosto– Dice il Circolo Pd di Sulmona ” Le condotte dell’amministrazione comunale sono sempre più sconsiderate ed incomprensibili. La stessa Anna Maria Casini, che chiedeva a squarciagol ...

Non erano bastati 15 anni di guerra civile, la povertà, le divisioni confessionali del Paese a martoriare il Libano. L’esplosione terrificante del 4 agosto ha inferto un colpo mortale ad un Paese che ...Sulmona, 21 agosto– Dice il Circolo Pd di Sulmona ” Le condotte dell’amministrazione comunale sono sempre più sconsiderate ed incomprensibili. La stessa Anna Maria Casini, che chiedeva a squarciagol ...