Arrestato il capitano del Manchester United Maguire: coinvolto in una rissa a Mykonos. “Colpi proibiti” e insulti contro la polizia (Di venerdì 21 agosto 2020) Una rissa con dei tifosi inglesi all’esterno di un bar di Mykonos è costata l’arresto a Harry Maguire, difensore e capitano del Manchester United, insieme ad altre due persone. Il fatto è accaduto all’alba del 21 agosto sulla famosa isola greca, ma sono pochi i dettagli noti sulla vicenda. Quello che si sa con certezza, a quanto racconta la stampa greca, è che una volta intervenuta la polizia il calciatore avrebbe reagito insultando e colpendo gli agenti. Ora il 27enne di Sheffield dovrà attendere il processo che si terrà nella vicina isola di Siros. “Ha insultato un poliziotto e poi lo ha colpito, erano in tre e hanno opposto resistenza quando li abbiamo portati in commissariato”, ha dichiarato un agente ... Leggi su ilfattoquotidiano

