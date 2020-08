Arrestato a Mykonos il capitano del Manchester United (Di venerdì 21 agosto 2020) Un diverbio fuori da un bar, la rissa e poi l’arrivo della Polizia. Il difensore della Nazionale inglese e capitano del Manchester United, Harry Maguire, è stato Arrestato nella notte a Mykonos. Secondo le prime ricostruzioni, l’alterco sarebbe nato tra il calciatore e alcuni turisti britannici in vacanza sulla nota isola greca. All’arrivo degli agenti, tutti i protagonisti di questo diverbio si sarebbero scagliati anche contro le forze dell’ordine. Per questo motivo tra gli arrestati è finito anche il giocatore. LEGGI ANCHE > La Spezia in festa per la Serie A, ma salta il distanziamento sociale VIDEO Come riporta il tabloid britannico The Sun, il Manchester United è venuto immediatamente a conoscenza di cosa ... Leggi su giornalettismo

