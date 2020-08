Arisa pubblica una foto in bikini e Caterina Collovati la attacca: “Il politicamente corretto ha rimbambito un po’ tutti” (Di venerdì 21 agosto 2020) La sua foto in bikini aveva fatto il giro del web. La cantante Arisa si era mostrata sui social con orgoglio, scrivendo: “Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea“, con l’hashtag #bodypositive, movimento che invita ad amare il proprio corpo esattamente così com’è. Se da un lato in molti avevano apprezzato la scelta, definendola “coraggiosa” e “liberatoria”, dall’altro non sono mancate le critiche per quello scatto molto, troppo ravvicinato sui fianchi. “È quel pube sbattuto in faccia al lettore che trovo fuori luogo” ha scritto su Instagram Caterina Collovati, la moglie dell’ex calciatore e oggi opinionista sportivo Fulvio Collovati. Arisa da tempo porta avanti ... Leggi su ilfattoquotidiano

