Apple | perché Amazon paga solo il 15% di commissioni? I publisher vogliono lo stesso trattamento

Digital Content Next, che rappresenta i membri tra cui i principali giornali come New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Vox Media e molte riviste, stazioni televisive e molto altro ha inviato una lettera al CEO Tim Cook. La lettera richiede una negoziazione in cui Apple deve specificare le condizioni necessarie affinché possano godere degli stessi vantaggi di Amazon Prime.Amazon ha un accordo con Apple per Prime Video attraverso il quale condivide con l'azienda solo il 15% delle entrate derivanti dagli abbonamenti. Di solito, la quota di compartecipazione alle entrate è del 30% per eventuali acquisti in-app effettuati tramite App Store su dispositivi iOS. Apple ha persino consentito ad alcuni servizi di streaming di utilizzare i propri metodi di

