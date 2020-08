Aosta, frana sul Cervino. Alpinisti bloccati nel rifugio (Di venerdì 21 agosto 2020) Una frana nel versante italiano del Cervino ha coinvolto degli scalatori. In corso l'evacuazione attraverso due elicotteri nella zona del colle del Leone che si trova a 3.581 metri. Impiegato ... Leggi su quotidiano

StampaAosta : Frana sul Cervino, bloccati una trentina di scalatori: il Soccorso alpino sta sgomberando la Capanna Carrel con l’e… - chrisdabin : Val d'Aosta frana una parete ai Jumeaux, due cime gemelle nel gruppo del Cervino - savina_b : RT @LaStampa: La nebbia che avvolge la montagna si dirada, si alza e dopo pochi minuti il cielo raccoglie il fumo della frana ?? https://t.c… - Vivodisogniebas : RT @LaStampa: La nebbia che avvolge la montagna si dirada, si alza e dopo pochi minuti il cielo raccoglie il fumo della frana ?? https://t.c… - planetpaul65 : RT @LaStampaTV: VIDEO | Cervinia, frana a 3.700 metri: dopo le piogge si staccano massi sotto la cima del Jumeaux -

Ultime Notizie dalla rete : Aosta frana

Due elicotteri del soccorso alpino sono in azione in questo momento per evacuare venticinque persone tra alpinisti e ospiti di un rifugio bloccati a causa di una frana caduta sotto al colle del Leone, ...VALTOURNENCHE. E' in corso l'evacuazione degli alpinisti che sono impegnati nell'ascensione del Cervino dal versante italiano a causa di una frana che è caduta sotto al colle del Leone (che si trova a ...