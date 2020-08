Antonella muore durante l’immersione: “Non aveva paura di nulla” (Di venerdì 21 agosto 2020) Antonella Picello, una commercialista di 54 anni, era ormai una sub molto esperta. Stando alle dichiarazioni del marito si immergeva con lui da 20 anni. L’ultimo tentativo le è stato fatale. Antonella Picello non ce l’ha fatta. La commercialista di 54 anni, nativa di Padova, ha perso la vita mentre si dedicava a quella che … L'articolo Antonella muore durante l’immersione: “Non aveva paura di nulla” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

enricoparenti2 : Requiescat in pace e il Signore dia consolazione a marito e figlia. - News24Italy : #Dramma in Sardegna: commercialista padovana muore facendo immersioni a Caprera - vivere_sardegna : Tragedia in Sardegna, donna sub si sente male durante una immersione e e muore: addio ad Antonella - Antonella_Baik : RT @frafacchinetti: “FA PIÙ VITTIME IL CORONA VIRUS O IL LOCKDOWN?” Non bisognerebbe scegliere tra queste 2 cose, non si può giocare con la… -