Antonella Clerici senza trucco e senza inganno, la foto acqua e sapone fa boom (Di venerdì 21 agosto 2020) Tutti attendono con ansia il nuovo appuntamento televisivo di Antonella Clerici, che finalmente tornerà in onda su Rai 1 con la sua nuova trasmissione culinaria ‘É sempre mezzogiorno’. Il nuovo programma prenderà il via lunedì 21 settembre e dovrebbe essere trasmesso dalle ore 12.30 alle 13.30. Ma adesso a diventare protagonista è stata una foto postata dalla donna sui social network, che ha riscosso un successo clamoroso. Si è mostrata in modo naturale durante le sue vacanze estive. Attualmente è ad Arquata Scrivia, luogo nel quale convive con il suo amatissimo compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle. Questi giorni conclusivi di relax, prima di buttarsi a capofitto sul lavoro, se li sta godendo al 100% e in molte occasioni condivide con le sue migliaia di follower anche ... Leggi su caffeinamagazine

alefthand_ : @PieraPi È un riferimento culturale di spessore, e sia chiaro che questo è un Antonella Clerici stan account - maddalenagay : RT @lovegoodsbrain: Ma capitano anche a voi dei momenti di nostalgia fortissima nei confronti della Prova del Cuoco (rigorosamente con Anto… - DavidOnepv : @Amo_Abbracci @stocazzzzzo @stronkthinkingm @OsservaMy Siamo a livello Antonella Clerici ?? - AlessioLale : RT @Gavatzony: Antonella Clerici ogni volta che Anna Moroni le chiedeva se avesse già lavato le mani. - Phiodem : RT @lovegoodsbrain: Ma capitano anche a voi dei momenti di nostalgia fortissima nei confronti della Prova del Cuoco (rigorosamente con Anto… -