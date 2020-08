Antonella Clerici in costume e senza trucco porta con eleganza le sue rughette (Foto) (Di venerdì 21 agosto 2020) In estate non possono mancare le Foto di Antonella Clerici in costume ma soprattutto gli scatti senza trucco. Sul suo profilo Instagram un bel primo piano di Antonella Clerici, gran sorriso, capelli tirati e niente make up. Un’immagine che fa il pieno di like perché sono poche le donne del mondo dello spettacolo che si mostrano in tutta semplicità e bellezza. Ha un attimo di tempo la conduttrice e risponde ai primi commenti che arrivano alla sua Foto. Conferma che tra poco tornerà in tv, dà coraggio a una follower preoccupata perché ha la febbre, riceve i complimenti di Laura Pausini, Gino Sorbillo, Ambra Romani e degli altri. “Signore e signori ecco una donna che sa ... Leggi su ultimenotizieflash

Antonella Clerici stupisce ancora su Instagram: “Non sembra lei”

Questa strana estate 2020 per Antonella Clerici è tutta all’insegna del relax: ecco l’ultima “sorpresa” ai suoi followers… Anche per Antonella Clerici le vacanze sono ormai agli sgoccioli: tra un mese ...

