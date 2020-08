Anticipazioni spagnole Una Vita: Emilio e Cinta si sposano (Di venerdì 21 agosto 2020) Anticipazioni spagnole Una Vita: scopriamo che Emilio e Cinta, dopo tante traversie, coroneranno il loro sogno d’amore e si sposeranno! La scena che ci mostra il video postato sotto all’articolo, si svolge in chiesa. Anticipazioni spagnole Una Vita: il momento del “Sì quiero” di Emilio e Cinta Il sacerdote pronuncia la formula di rito rivolto ad Emilio e il figlio di Felicia risponde “Sì quiero”, che ovviamente significa “Sì, lo voglio” in spagnolo. Intanto guarda Cinta sorridendo e lei ricambia. Soddisfatte e commosse, Bellita e Arantxa guardano la scena da una panchina in prima fila. Tocca a Cinta ... Leggi su pianetadonne.blog

Emilio ha deciso di rivelare a Cinta le vere motivazioni per cui l'ha lasciata. Il ragazzo sembra determinato a confessare tutta la verità riguardo sua madre Felicia ma purtroppo non fa in tempo. Il b ...

IL SEGRETO/ Anticipazioni 21 agosto: Juan impedirà il matrimonio di Soledad?

Soledad é completamente soggiogata da Francisca e distrutta dall’idea che il suo amato Juan sia morto. Per questo motivo ha accettato non solo di sposare il Marchese Avio ma anche di firmare un accord ...

