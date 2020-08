Anticipazioni Come Sorelle, stasera in tv: orario, canale, settima e penultima puntata (Di venerdì 21 agosto 2020) Dopo il cambio di programma per la partita di Champions League, torna eccezionalmente di venerdì l’appuntamento in prima serata su canale 5 con la serie-fenomeno made in Turkey “Come Sorelle”. Anticipazioni Come Sorelle: cosa succederà nella sesta puntata? Dopo aver scoperto il piano di fuga della mamma delle ragazze, lo zio Cemal con una soffiata anonima rivela alla polizia la posizione dell’auto di Tekin Malik. Cahide ha due opzioni: o sposa Cemal o questo denuncerà le figlie. La donna si rende conto che l’unico modo per liberarsi dell’uomo è ucciderlo e chiede a Leyla di procurarle una pistola. Sinan ha scoperto la verità sulla morte del padre. Ipek, Deren e Azra si sentono spacciate quando ... Leggi su ilcorrieredellacitta

