Annalisa Chirico si sente nella «Kabul al tempo dei talebani» perché non può ballare in discoteca (Di venerdì 21 agosto 2020) La giornalista del Foglio ha voluto dire la sua sulla questione discoteche, che tanto sembra interessare pensatori e politici di una determinata parte politica, facendo un paragone quantomeno azzardato: il divieto di andare a ballare in discoteca la farebbe sentire come «a Kabul al tempo dei talebani». Il punto su cui insiste la giornalista è «l’ipocrisia di tenere i porti aperti e le discoteche chiuse» non capendo perché gli assembramenti in discoteca no e quelli nei ristoranti sì. LEGGI ANCHE >>> Annalisa Chirico fa la linguaccia a Travaglio: «Te la ripropongo, ma la vedrai soltanto in video» Annalisa Chirico non capisce ... Leggi su giornalettismo

AdriMCMLXI : Annalisa Chirico si sente nella «Kabul al tempo dei talebani» perché non può ballare in discoteca ???????????? - stefanofloriani : RT @giornalettismo: Annalisa Chirico, giornalista del #Foglio, ha parlato delle #discotechechiuse e dei #porti aperti facendo un paragone c… - giornalettismo : Annalisa Chirico, giornalista del #Foglio, ha parlato delle #discotechechiuse e dei #porti aperti facendo un parago… - MassiGranieri : Scusate ma precisamente questa Annalisa #Chirico chi è? - MicheleVesch : RT @caciara83: In meridione ci sono persone moralmente inferiori... quelli che votano lega sicuramente!!! Annalisa Chirico: 'Meridionali mo… -

"Chi l'ha detto che vietando il ballo ci si contagia meno?". Annalisa Chirico è contraria alla chiusura delle discoteche, soprattutto se metta in relazione al fatto che invece i porti continuano a rim ...

