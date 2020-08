Anna Lou Castoldi: età, altezza, peso, i 3 fratelli. Com’è oggi la figlia di Morgan e Asia Argento (Di venerdì 21 agosto 2020) “Morgan è un malato di mente e deve disintossicarsi. Lasciandolo mi sono salvata (…) L’ho lasciato 14 anni fa, io e mia figlia siamo scappate dalle sue grinfie. Lui è un matto, uno che fa una pagliacciata come quella di Sanremo 2020 è matto. Ha dei gravi problemi, ha sempre una specie di delirio narcisistico. Dovrebbe farsi curare, ma lontano dalle telecamere altrimenti alimentiamo la sua pazzia”, queste le ultime parole pronunciate da Asia Argento nei confronti di Morgan, suo ex compagno e padre di Anna Lou Castoldi. Non dev’essere semplice quando ci si trova in mezzo ad un simile astio: Anna Lou Castoldi è il frutto della turbolenta relazione tra Asia ... Leggi su tuttivip

_always_lou : betta e anna stanno litigando per sta cosa ???? - orchideanera00 : @anna_tpwk_ che quando dicono harry reciterà, lou farà questo, di cui di là. e la gente ci crede subito e pensa si… - anna_sx64 : RT @HSfakereal_: CIOÈ -Liam ha fatto una live di cui si sente (abbastanza palesemente) la voce di Lou per poi mettere in pausa e chiuderl… -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Lou Anna Lou Castoldi: età, altezza, peso, i 3 fratelli. Com’è oggi la figlia di Morgan e Asia Argento TuttiVip 'Baby', ecco la data di uscita della terza e ultima stagione

Ai protagonisti delle prime due stagioni si aggiungeranno poi alcuni volti nuovi, tra cui spicca il nome di Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, che interpreterà la giovane Aurora.

Impostazioni dei sottotitoli

Regia di Piero Messina. Un Film con Juliette Binoche, Lou de Laâge, Giorgio Colangeli, Domenico Diele, Antonio Folletto, Corinna Lo Castro, Giovanni Anzaldo. Genere Drammatico - Italia, Francia, 2015.

Ai protagonisti delle prime due stagioni si aggiungeranno poi alcuni volti nuovi, tra cui spicca il nome di Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, che interpreterà la giovane Aurora.Regia di Piero Messina. Un Film con Juliette Binoche, Lou de Laâge, Giorgio Colangeli, Domenico Diele, Antonio Folletto, Corinna Lo Castro, Giovanni Anzaldo. Genere Drammatico - Italia, Francia, 2015.