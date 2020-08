Angri, incendio allo Scalo: non c’erano rifiuti tossici (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAngri (Sa) – È stato prontamente domato ad Angri l’incendio che si è sviluppato presso lo Scalo nei pressi della Stazione Ferroviaria. Come annunciato dal sindaco Cosimo Ferraioli, sono, però, in corso accertamenti per cercare di individuare le cause. È lo stesso primo cittadino in una nota a non escludere la natura dolosa anche se fa sapere che, all’interno dell’area interessata dalle fiamme, non vi erano depositi di rifiuti tossici o infiammabili. “L’Amministrazione farà la sua parte nel trovare le cause e/o i colpevoli – comunica il sindaco Ferraioli – E a proposito di interventi per la sicurezza, abbiamo già avviato da tempo un intervento volto alla ... Leggi su anteprima24

Momenti di tensione questa mattina nell'area dell'ex scalo merci di Angri, tra corso Vittorio Emanuele e via Nazionale, a causa di un incendio di rifiuti e scarti edili. Il rogo ha interessato il fond ...

