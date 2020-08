Anche il deputato Fiano nel resort della Maddalena (Di venerdì 21 agosto 2020) C'era Anche il deputato del Pd Emanuele Fiano, tra gli ospiti del resort dell Maddalena rimasti bloccati in Sardegna dopo che uno dei dipendenti è risultato positivo al coronavirus. L'emergenza si è conclusa dopo tre giorni di tensione raccontati dallo stesso Fiano: "Ci sono stati momenti di forte tensione nell'arco di tempo trascorso tra l'effettuazione dei tamponi e i risultati - ha spiegato il deputato dem - ma in Parlamento facciamo di peggio a volte. Mercoledì sera c'è stata una grande assemblea, con 300 persone, il direttore e il responsabile della Asl sono stati tempestati di domande e critiche. Il clima a tratti si è fatto molto acceso. Ma bisogna capire che l'emergenza ha preso un po' tutti ... Leggi su iltempo

