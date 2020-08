Anas: Al via il primo weekend di rientro dalle vacanze (Di venerdì 21 agosto 2020) Bollettini di viabilità sono trasmessi su Tgcom24 e sulle radio partner di Anas: Rai Isoradio, Radio Italia, nazionale,, Radio Birikina, Radio Bella e Monella e Radio Piterpan, Veneto e Friuli ... Leggi su calabriareportage

giornaleprociv : #ANAS, al via il primo weekend di rientro dalle #vacanze ?? - SulPanaro : Mobilità estiva: ANAS, al via il primo weekend di rientro dalle vacanze - zazoomblog : ANAS al via primo weekend rientro dalle vacanze - #primo #weekend #rientro #dalle - fainformazione : Controesodo: Anas, bollino rosso sabato e domenica Al via il primo fine settimana di rientro dalle vacanze che p… - fainfocronaca : Controesodo: Anas, bollino rosso sabato e domenica Al via il primo fine settimana di rientro dalle vacanze che p… -