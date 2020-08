Amalfi, battaglia elettorale a suon di delibere: ecco il caso (Di venerdì 21 agosto 2020) Due giorni prima della scadenza per la presentazione delle liste elettorali per il rinnovo di sindaco e Consiglio Comunale, la maggioranza guidata da Daniele Milano si ricorda di approvare in tutta ... Leggi su leggo

zazoomblog : Amalfi battaglia elettorale a suon di delibere: ecco il caso - #Amalfi #battaglia #elettorale -

Ultime Notizie dalla rete : Amalfi battaglia Amalfi, battaglia elettorale a suon di delibere: ecco il caso Leggo.it Amalfi, battaglia elettorale a suon di delibere: ecco il caso

Due giorni prima della scadenza per la presentazione delle liste elettorali per il rinnovo di sindaco e Consiglio Comunale, la maggioranza guidata da Daniele Milano si ricorda di approvare in tutta fr ...

Due giorni prima della scadenza per la presentazione delle liste elettorali per il rinnovo di sindaco e Consiglio Comunale, la maggioranza guidata da Daniele Milano si ricorda di approvare in tutta fr ...