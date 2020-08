Altri cinque sbarchi a Lampedusa. Sull’isola ci sono 1.400 migranti. Il sindaco Martello scrive a Conte: “Il peso dell’accoglienza scaricato tutto sulle nostre spalle” (Di venerdì 21 agosto 2020) cinque sbarchi di migranti sono avvenuti a Lampedusa questa notte. In poche ore 276 persone, tunisini e libici, con piccoli barchini, sono arrivati sulle coste dell’isola maggiore delle Pelagie. Nell’arco di 24 ore si contano quindi 11 sbarchi e una nuova situazione di emergenza all’interno dell’hotspot gia’ in esubero. Sull’isola ci sono circa 1400 migranti, divisi tra la struttura di contrada Imbriacola e i locali messi a disposizione dalla parrocchia. La nave quarantena “Aurelia” con 273 migranti di nazionalità tunisina è salpata ieri sera dal porto di Trapani per dirigersi ad Augusta (Siracusa). A renderlo noto il sindaco ... Leggi su lanotiziagiornale

