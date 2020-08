Altri 845 nuovi casi: è boom "Più giovani, ma meno gravi" (Di venerdì 21 agosto 2020) Francesca Angeli Crescono tamponi e contagi. Il report del ministero: focolai associati alle attività ricreative, indice Rt sotto 1 La curva dei contagi risale mentre scende l'età dei positivi e la maggioranza dei contagiati è asintomatica. Un dato confermato anche dal Report settimanale del ministero della Salute: la maggioranza dei contagiati è passata dagli over 60 ai trentenni. Anche per questo all'aumento dei positivi non corrisponde per fortuna un aumento dei ricoveri in proporzione. In 24 ore sono stati effettuati 77.442 tamponi. I nuovi positivi individuati sono 845 contro i 642 di due giorni fa. Sempre Veneto e Lombardia le regioni Più colpite con rispettivamente 159 e 154 nuovi casi. Impennata anche nel Lazio: 115 ... Leggi su ilgiornale

fattoquotidiano : I NUMERI DELLA PANDEMIA Ieri altri 845 casi: “Progressivo peggioramento” [di @marco_pasciuti] #edicola #21agosto - Stefano47510568 : RT @pierpi13: Scusate, chi glielo dice a Zangrillo che oggi ne sono caduti altri 845? - __alwayslou_ : Mi fa ridere la convinzione della Azzolina che dice 'le scuole il 14 settembre riapriranno sicuramente nonostante l… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: I NUMERI DELLA PANDEMIA Ieri altri 845 casi: “Progressivo peggioramento” [di @marco_pasciuti] #edicola #21agosto https… - giseffina : Oggi 845 casi Praticamente comincia la 2a ondata. Risultato dei festaioli ferragostani Perciò da oggi basta protegg… -