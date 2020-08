Alpinisti morti in Valle d'Aosta, precipitati dalla cresta del Rothorn (Di venerdì 21 agosto 2020) Aosta, 21 agosto 2020 - Dramma in Valle d'Aosta, dove la montagna ha fatto altre due vittime: sono Alpinisti - un uomo e una donna -, morti dopo essere precipitati dalla cresta del Rothorn, a 3.150 ... Leggi su quotidiano

tigrotta60 : RT @repubblica: Due alpinisti morti in Valle d'Aosta - RassegnaZampa : #Aosta, due alpinisti precipitano dalla cresta del Rothorn a 3.150 metri di quota: morti - CdT_Online : Due alpinisti morti in Val d’Ayas - repubblica : Due alpinisti morti in Valle d'Aosta [aggiornamento delle 09:28] - Piergiulio58 : Due alpinisti morti su cresta Rothorn, recuperati i corpi. -